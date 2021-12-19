Биатлон
Кубок мира
Новости
Календарь / результаты Зачет Статьи Онлайн
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Анфиса Резцова — о бронзе дочери в масс-старте: «Для меня это праздник!»

15:52
Кристина Резцова. Фото Getty Images
Кристина Резцова. Фото Getty Images
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на бронзовую медаль дочери Кристины в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

«Это не фантастический результат, но Кристина — умница! Отработала до конца! За золото тяжело было бороться, но серебро было взять реально. Она работала ради этой медали. Для меня это праздник! Вышка! Эта девочка и на Олимпиаде должна хорошо выступить. Но о медалях в Пекине рано говорить. Она для них сыровата. Но если такое будет, все Подмосковье будет гулять! Видно, что Кристине тяжело. На сегодня результат суперский», — сказала Резцова «СЭ».

Масс-старт выиграла шведская биатлонистка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды. Для россиянки это первая в карьере личная медаль Кубка мира, а для женской сборной России — первый подиум в этом сезоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Попова рассказала об условиях закрытия границ из-за коронавируса
0
Реклама