Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на бронзовую медаль дочери Кристины в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

«Это не фантастический результат, но Кристина — умница! Отработала до конца! За золото тяжело было бороться, но серебро было взять реально. Она работала ради этой медали. Для меня это праздник! Вышка! Эта девочка и на Олимпиаде должна хорошо выступить. Но о медалях в Пекине рано говорить. Она для них сыровата. Но если такое будет, все Подмосковье будет гулять! Видно, что Кристине тяжело. На сегодня результат суперский», — сказала Резцова «СЭ».

Масс-старт выиграла шведская биатлонистка Эльвира Эберг (35:21.7). Резцова отстала от победительницы на 12,1 секунды. Для россиянки это первая в карьере личная медаль Кубка мира, а для женской сборной России — первый подиум в этом сезоне.