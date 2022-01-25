Анфиса Резцова: «Иностранцы прут напролом. И мы им — ответку»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала конфликт Кристины Резцовой с соперницей из Франции Жулией Симон.
— Анфиса Анатольевна, сейчас все обсуждают, как Кристина отшила на лыжне француженку. А вообще часто такое случается, чтобы биатлонистки толкались, ругались друг на друга матом?
— Не часто, но бывает, что иностранцы прут напролом. И мы им — ответку. Бывает, что и палкой приходится... И у меня такое бывало, — приводит слова Резцовой «КП».
— То есть вы не давали себя в обиду.
— Нет, конечно, мы им отвечали, но сами никогда первыми не шли на конфликт.
— А где это происходит чаще, там, где нет камер?
— Да, на дистанции. На финише таких разборок уже нет.
— А в правилах что прописано, можно оттирать соперника, орать на него?
— Там ничего не прописано, и мы делаем то, что делаем. Мы сильнейшие, и если они нас сбивают в бессильной злобе, мы отвечаем. Чтобы они уважали тебя и больше не лезли на рожон.
— Вы этому Кристину учили, какой у нее характер?
— У нее мой характер.
— Боевой, короче. Анфиса Анатольевна, биатлонисты сейчас сразу полетят в Пекин?
— Они летят в Москву буквально на момент, чтобы ни с кем не пересекаться, не подхватить этот омикрон. Экипировку им привозят. И сразу в Пекин. Так что увидимся с дочкой после Олимпиады.