Логинов может пропустить этап Кубка мира в Норвегии из-за болельщиков

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, что Александр Логинов может отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

Этап Кубка мира в Хольменколлене пройдет с 20 по 22 марта. Шесть гонок в Норвегии завершат программу Кубка мира.

— По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене, — приводит слова Хованцева «Матч ТВ». — Почему? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счету позиции Логинова в зачете Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае.

— Есть и другая позиция: выйти всем назло и доказать, что не сломался.

— Такой вариант тоже имеет право на жизнь, в нем своя логика. Но, например, была же идея сняться в Антхольце всей командой с масс-старта в поддержку Саши. Логинов попросил не делать этого. Теперь решать ему. Человек имеет право на позицию.