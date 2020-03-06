Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев считает, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев не соответствует занимаемой должности. Также он высказал мнение, что Хованцев удобен нынешнему главе СБР Владимиру Драчеву.

— Хованцев — очень хороший и добрый человек, — цитирует Алябьева RT. — Возможно, неплохой тренер. Но держать в команде дисциплину он не способен. Как неспособен идти в профессиональных тренерских вопросах наперекор тому же Драчеву. Он никогда не станет спорить — об этом многие биатлонисты-ветераны говорили еще в тот момент, когда Хованцева только назначали: все понимали и понимают, что как руководитель Хованцев очень и очень слаб. Но он во всех вопросах поддерживает инициативы Драчева, а потому удобен. Поэтому мы сейчас имеем ситуацию, когда главный тренер ничего не решает, а остальные специалисты если и имеют собственные взгляды на тренировочный процесс, то просто не решаются их озвучивать и тем более — отстаивать. Возможно, люди банально боятся, что их выгонят, я не знаю этого. Но совершенно очевидно, что взаимопонимания в тренерском штабе нет. Как нет и управления командой.

70-летний Анатолий Хованцев назначен главным тренером сборной России в мае 2018 года. По совместительству он стал старшим тренером мужской команы. До этого в 2010-2011 годах он работал с женской сборной.