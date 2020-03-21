Анатолий Алябьев: «Драчев пока больше говорит, чем делает»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев подвел итоги сезона для национальной команды. Также он поделился мнением о ее лидере Александре Логинове.

— Вместе с другими ветеранами оте­чественного биатлона выдвигал Владимира Драчева на пост президента СБР, — цитирует Алябьева «Спорт уик-энд». — Надеялись, что с его приходом удастся решить давно назревшие проблемы. К сожалению, Драчев пока больше говорит, чем делает. Да и тренеры нашей сборной что-то недоговаривают. Это относится, прежде всего, к вопросам дисциплины. Без нее результатов не добиться.

Успехи Логинова — это заслуга не столько тренерского штаба команды, сколько его личного тренера Александра Касперовича. Даже вице-президент СБР Алексей Нуждов это признал. В сборной Логинов все равно работал по составленным личным тренером планам. У меня вообще складывается ощущение, что главный тренер сборной Анатолий Хованцев мало что решает и много чего боится. Мы с ним вместе соревновались, пусть не обижается на мои слова. Человек он хороший, но не обладает такими качествами, как у Виктора Маматова или Владимира Аликина. Это были тренеры, которые держали дисциплину в команде.