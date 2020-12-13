Алимбекова упала в гонке преследования и потеряла лидерство

Белоруска Динара Алимбекова упала во время прохождения второго круга в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

После первого огневого рубежа Алимбекова лидировала, однако споткнулась на ровном месте, упала и сразу сместилась на четвертую позицию. Перед вторым рубежом лидирует чешка Маркета Давидова.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию гонки.