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Алимбекова упала в гонке преследования и потеряла лидерство

13:56

Белоруска Динара Алимбекова упала во время прохождения второго круга в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.

После первого огневого рубежа Алимбекова лидировала, однако споткнулась на ровном месте, упала и сразу сместилась на четвертую позицию. Перед вторым рубежом лидирует чешка Маркета Давидова.

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию гонки.

Кубок мира по биатлону

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