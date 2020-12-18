Алимбекова ответила на возможные обвинения в употреблении допинга

Биатлонистка Динара Алимбекова, выигравшая две медали на предыдущем этапе, ответила на возможные обвинения в допинге. Белоруска стала первой в спринте и второй — в пасьюте.

«Допинг? Меня проверяют на каждом этапе, пока никаких вопросов не было. Не знаю, если кто-то хочет меня проверить, то может ночью прийти в номер и посмотреть, не «ем» ли я там чего запрещенного», — сказала Алимбекова в эфире «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию женского спринта в Хохфильцене.