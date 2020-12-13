Алимбекова объяснила, почему не удалось выиграть вторую гонку подряд

Белоруска Динара Алимбекова прокомментировала второе место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Сегодня я впервые дала «ноль» в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Конечно, хотелось закрепить успех с такой-то стрельбой, но ход не радует. Выпал свежий снег, лыжи работали не так, как я бы хотела. Падение также одна из причин, почему сегодня не победила», — сказала Алимбекова с эфире телеканала «Матч ТВ».

Марта Ольсбу Ройселанн выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, приехавшая к финишу 14-й.