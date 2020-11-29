Александр Тихонов: «В сборной есть лидер, а все остальные известно где»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал результаты мужской сборной России на первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

— Большая безграмотность была в том, что они решили устроить отбор в Ханты-Мансийске, провели подряд две гонки. У нас нет равных, есть один лидер, а все остальные известно где. Ничего не меняется, — сказал Тихонов «СЭ». — Начало сезона и судить очень сложно, но, когда начинают говорить о причинах: один с высоты индивидуально, Логинов тоже индивидуально. Если готовитесь индивидуально, то вы берет на себя ответственность за результат в будущем. Одно и то же говорят каждый год, одни и те же оправдания. Спортсменам надо навязывать накопленный опыт, а то один там готовится, другой здесь.

Надежда умирает последней, дай бог, чтоб не в конце сезона. Я думаю, что Логинов оклемается, да остальные тоже прибавили. Матвей (Елисеев) хороший парень, ему нужна дисциплина тренировочного процесса и отношение к сборной команде. Они забыли, что спорт не приносит материальных благ. Готовиться надо вместе, в национальной команде, лидер должен быть там, за ним должна тянуться вся команда, а то у нас один туда, второй в горы. Есть такое понятие в спорте высших достижений, что вторых не помнят, но ведь четвертых и двенадцатых тем более. (Анастасия Пастернак)