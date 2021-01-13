Александр Тихонов: «В России биатлон убили! Все очень хреново!»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Убили весь биатлон! Все очень хреново! Позорище! Еще этот Губерниев, которого я назову одним словом: кадум, читайте наоборот, хотя и так все знают о нем. В российском биатлоне сейчас все на дне! Команда просто убитая, а эти руководители сидят на своих местах. Проигрывать в биатлоне стало традицией, а при мне наш биатлон был лучшим в мире! Все потеряли», — сказал Тихонов.

Лучшим среди российских биатлонистов стал Матвей Елисеев, который занял десятое место. Победил норвежец Йоханнес Бе.

(Владислав Флегонтов)