Александр Тихонов: «В России биатлон убили! Все очень хреново!»
20:13
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Убили весь биатлон! Все очень хреново! Позорище! Еще этот Губерниев, которого я назову одним словом: кадум, читайте наоборот, хотя и так все знают о нем. В российском биатлоне сейчас все на дне! Команда просто убитая, а эти руководители сидят на своих местах. Проигрывать в биатлоне стало традицией, а при мне наш биатлон был лучшим в мире! Все потеряли», — сказал Тихонов.
Лучшим среди российских биатлонистов стал Матвей Елисеев, который занял десятое место. Победил норвежец Йоханнес Бе.
(Владислав Флегонтов)
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