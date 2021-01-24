Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал «СЭ» результаты мужского масс-старта. Лучший из россиян — Александр Логинов, занявший 19-е место.

— У нас нет запаса свежести. Норвежцы и французы живут в горах, поэтому с высотой справляются нормально. Логинов перед 20-кой восстановился и выдал, а дальше падение. А сегодня все трое — Гараничев не беру — выглядели еле-еле. Норвежцы живут выше всех и остаются жить до чемпионата мира в горах. И акклиматизации у них не будет. Они приедут и с листа будут чувствовать себя «мама, не горюй». И мужики, и женщины. А наши сейчас уезжают, как я понял, и это будет большой ошибкой. Масс-старт показал, что наши три дня подряд нашим соревноваться без отдыха не могут. Надо было сбросить нагрузки.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе.

(Константин Колмаков)