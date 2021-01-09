Александр Тихонов назвал позором выступление российских биатлонистов в Оберхофе

Четырехкратный олимпийский чемпион и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты мужской и женской гонок преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

9 января россиянка Светлана Миронова стала четвертой в пасьюте. У мужчин лучший результат показал Матвей Елисеев — 16-е место.

— Есть такое понятие — тренерская мудрость. Оно абсолютно отсутствует в российском тренерском коллективе, — сказал Тихонов «СЭ». — Я их называю тренерами по объявлению. Я еще в позапрошлом году говорил, когда только увидел Миронову, что в мое время мы бы сделали ее серьезным лидером мирового биатлона. Все данные есть: здоровье, рост, вес, природная техника, постановка идет как надо. Но в этом коллективе реализовать себя очень сложно. Им тяжело смотреть за нагрузками, вовремя восстанавливаться, а там ничего не происходит.

Посмотрите на результат Павловой. Это вина команды Губерниева. Они ее замордовали после финиша, везде отлавливают ее. Болван болваном, он сказал про ее выступление, что это был исторический день. Смешно же! У нас Головина из Свердловска 10-кратная чемпионка мира. А это позорище! Я по движениям вижу, что это уставшие и невосстановленные спортсмены, особенно это касается мужской команды. А недовосстановление моментально сказывается на стрельбе. Я же сам многие годы следил за этим, справлялся с характерами ребят и делал по-своему, чтобы люди свежими выходили на основные старты. Эти же нагружают. Что безграмотные в белорусской команде сделали с Алимбековой? Она на свежести показала результат, а теперь еле переставляет ноги. Я знаю, что надо сделать со спортсменами на сто процентов! Но у нас же как? Нигде и никому ничего не надо.

(Сергей Федоров)