Александр Привалов: «Сейчас из Латыпова сделали короля»

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов прокомментировал выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта 27-летний Латыпов занял второе место в масс-старте. Первым стал француз Симон Дестье, третий — норвежец Йоханнес Бе.

«Сейчас из Латыпова сделали короля, — приводит слова Привалова ТАСС. — Он пока мало что из себя представляет, а о нем уже фильм сделали. Вот он на «стойке» попасть и не может. Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бе не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьезно».