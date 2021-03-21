Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Александр Привалов: «Сейчас из Латыпова сделали короля»

21:50
Теги:

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов прокомментировал выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в масс-старте этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

21 марта 27-летний Латыпов занял второе место в масс-старте. Первым стал француз Симон Дестье, третий — норвежец Йоханнес Бе.

«Сейчас из Латыпова сделали короля, — приводит слова Привалова ТАСС. — Он пока мало что из себя представляет, а о нем уже фильм сделали. Вот он на «стойке» попасть и не может. Надо аккуратно относиться к этим моментам, психология в биатлоне имеет огромное значение. Сейчас даже Йоханнес Бе не всегда справляется со стрельбой. Железных нервов нет ни у кого. В этом плане надо работать серьезно».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10958137

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...