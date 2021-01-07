Александр Привалов: «Наши биатлонисты могут, когда выступают в свое удовольствие
Заслуженный тренер России Александр Привалов надеется, что российские биатлонисты прервут безмедальную серию на Кубке мира.
«Судя по комментариям, которые я видел, команда провела на высоте всего семь дней, а это очень мало, — цитируют Привалова «Известия». — Нужно минимум 14, чтобы организм адаптировался к условиям кислородного голодания. Но в любом случае тренеры наверняка имеют какой-то план. Очень хочется, чтобы атмосфера эмоционального давления вокруг команды спала. И спортсмены думали прежде всего о технической и тактической стороне своих выступлений, а не о том, что обязаны показать какой-то результат. А что наши биатлонисты могут, когда выступают в свое удовольствие, мы видели на «Рождественской гонке».
Серия сборной России без медалей на Кубке мира составляет 39 гонок.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1108665/natalia-marianchik/bezmedalnyi-zvon-prervet-li-aleksandr-loginov-neudachnuiu-seriiu
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