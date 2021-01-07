Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Александр Привалов: «Наши биатлонисты могут, когда выступают в свое удовольствие

07:55
Теги:

Заслуженный тренер России Александр Привалов надеется, что российские биатлонисты прервут безмедальную серию на Кубке мира.

«Судя по комментариям, которые я видел, команда провела на высоте всего семь дней, а это очень мало, — цитируют Привалова «Известия». — Нужно минимум 14, чтобы организм адаптировался к условиям кислородного голодания. Но в любом случае тренеры наверняка имеют какой-то план. Очень хочется, чтобы атмосфера эмоционального давления вокруг команды спала. И спортсмены думали прежде всего о технической и тактической стороне своих выступлений, а не о том, что обязаны показать какой-то результат. А что наши биатлонисты могут, когда выступают в свое удовольствие, мы видели на «Рождественской гонке».

Серия сборной России без медалей на Кубке мира составляет 39 гонок.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1108665/natalia-marianchik/bezmedalnyi-zvon-prervet-li-aleksandr-loginov-neudachnuiu-seriiu

Кубок мира по биатлону

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир