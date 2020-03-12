Александр Логинов: «Решил пропустить этап в Осло из-за того, что после Норвегии могут отправить на карантин»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о своем состоянии здоровья и планах на сезон.

— Связать свое плохое самочувствие в Нове Место ни с чем не могу, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Но была слабость, слабость по мышцам. Самое главное — отсутствие температуры и признаков ОРВИ. Надеюсь, что эти пять дней отдыха положительно скажутся.

Вчера попытался сделать развивающую работу, надо было посмотреть, как я себя чувствую. Не скажу, что у меня суперпрыткость, но надеюсь, что завтра будет получше.

— Здесь в Контиолахти сезон завершаете? Или если этап Кубка мира в Осло отменяют и мы остаемся тут еще на неделю...

— Надо дождаться, что скажут организаторы. Я в любом случае после этого этапа сезон не заканчиваю, потому что еще чемпионат России в Ханты-Мансийске.

— Это решение не связано с отношением норвежских болельщиков?

— Нет-нет, это ни в коем случае не так. Я очень люблю этап в Осло, там много русских, огромная поддержка. Ту позицию, что я не поеду в Осло, сказал только тогда, когда узнал, что после прилета из Норвегии могут отправить на карантин. Две недели — это слишком много, я хочу к семье. У нас еще планы, в том числе чемпионат мира, медобследования.