Александр Логинов: «После обыска в Италии ничего не вернули. Даже не знаю, когда вернут»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о расследовании полиции Италии в адрес спортсмена.

В конце февраля итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. У биатлониста были изъяты личные вещи, в том числе ноутбук и телефон.

— Ничего не вернули, — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Честно говоря, даже не знаю, когда вернут. Пока осведомленности по этому поводу нет.

Конечно, я скинул WhatsApp и Viber на свой телефон, потому что мне надо общаться. Даже если все осталось в том телефоне, пусть проверяют, мне не жалко. Мне скрывать нечего.

— Какого конца этой истории вы ждете?

— Я даже не хочу говорить о каком-то исходе. Для меня он в принципе только один. Мне важно, чтобы разобрались в этой ситуации.