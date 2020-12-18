Акимова прокомментировала возвращение в биатлон после двух лет паузы

Россиянка Татьяна Акимова, пропустившая более двух лет из-за рождения ребенка, прокомментировала свою дебютную гонку после паузы.

«Начала действительно хорошо, хотя и осторожно. Горы, боялась не нагнетать, чтобы потом просто не задохнуться. Третий круг, конечно, еще тяжело идет, но будем добавлять. Что изменилось за время моего отсутствия? Люди изменились, топы сейчас другие, но с ними также можно бороться», — сказала Акимова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Татьяна Акимова заняла 33-е место в спринте с двумя кругами штрафа.