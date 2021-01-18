Акимова и Логинов попали в состав сборной России на седьмой этап Кубка мира в Антхольце

Тренерский штаб сборной России определился с составом мужской и женской команд на седьмой этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

В списке Татьяна Акимова, которая на прошлой неделе выиграла три гонки на Кубке IBU, и Александр Логинов, пропустивший масс-старт в Оберхофе из-за недомогания.

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 21 по 24 января в Антхольц-Антерсельве (Италия). В программе этапа индивидуальные гонки, масс-старты и эстафеты.