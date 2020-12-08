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Акимова и Куклина выступят на этапах Кубка мира в Хохфильцене

17:02
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Биатлонистки Татьяна Акимова и Лариса Куклина выступят на ближайших этапах Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает РИА Новости.

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сообщил, что Куклина попросила паузу в выступлениях из-за последствий падения в индивидуальной гонке, которая прошла 28 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Акимова после перерыва, связанного с рождением ребенка, возвращается в сборную и вызвана в команду.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201208/biatlon-1588249511.html

Кубок мира по биатлону

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