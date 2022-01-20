«А по взгляду Шашилова не скучаешь?» Куклин обратился к супруге в Instagram

Муж и личный тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил прокомментировал пост супруги в Instagram.

Спортсменка выложила фото с биатлонистками сборной Белоруссии Анной Солой и Ириной Лещенко (Кривко) и обратилась к ним: «Девочки, очень скучаю по вам».

Куклин в комментарии написал: «А по взгляду Шашилова не скучаешь?»

В этом сезоне биатлонистка выступала на предновогодних этапах Кубка мира, которые проходили в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси. Спортсменка не была включена в состав сборной России на Олимпиаду в Пекин.