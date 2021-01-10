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«100 тысяч рублей. Каждому?» Биатлонисты сборной России отреагировали на подарок Губерниева

16:40
Сборная России по биатлону ждет денежную премию.
Сборная России по биатлону ждет денежную премию.
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Сборная России победила в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. В составе российской команды выступали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Таким образом, сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей на этапах Кубка мира и гонках чемпионата мира.

После победы на этапе комментатор Дмитрий Губерниев напомнил, что за этот успех спортсмены должны получить премию в размере 100 тысяч рублей.

«100 тысяч рублей. Каждому?» — поинтересовалась Миронова.

«Об этом подумаем вместе с вашими спонсорами», — ответил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Подумайте хорошенько», — засмеялась Миронова.

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