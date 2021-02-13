Хуже Мироновой россиянки на ЧМ уже стреляли. Правда, один раз

Катастрофическая стрельба лидера сборной России напомнила о провале 20-летней давности, который тоже случился в Поклюке

Тирил Экхофф во второй раз в карьере выиграла спринтерское золото чемпионата мира, а лучшая из россиянок — Ирина Казакевич — расположилась на 19-й позиции, проиграв норвежке одну минуту 19,6 секунды. Оба результата оказались вторыми с конца для лучших российских спортсменок в истории мировых первенств. Больше Казакевич (да и то на 0,3 секунды) чемпионке уступала только Екатерина Юрлова-Перхт пять лет назад. Кстати, золото и тогда досталось Экхофф, а ниже Ирины из лидеров сборной России финишировала та же Юрлова-Перхт (21-е место), но уже в 2020 году.

Лучшие россиянки в спринтах на чемпионатах мира

Главная надежда российской сборной Светлана Миронова допустила шесть промахов и не смогла попасть в гонку преследования, расположившись на итоговом 64-м месте. Хуже Мироновой на чемпионатах мира стреляла только одна представительница России — Светлана Черноусова. 20 лет назад в той же Поклюке она промазала семь раз и заняла 66-е место. Шесть мишеней оставляла открытыми Ольга Пылева, по пять — Тамара и Анна Волковы, Галина Куклева (дважды) и Светлана Ишмуратова.

Лучшие россиянки в спринтах на чемпионатах мира. Фото «СЭ»

Худшая стрельба россиянок в спринтах на чемпионатах мира. Фото «СЭ»

Между Черноусовой и Мироновой в списке главных российских провалов оказалась Ольга Подчуфарова, которая пять лет назад стала 65-й, но допустила при этом всего два промаха. Помимо них вне топ-50 оказывались Тамара Волкова в Боровце-1993, Ирина Старых год назад в Антерсельве и Евгения Павлова в субботу в Поклюке.

Худшие результаты россиянок в спринте на чемпионате мира. Фото «СЭ»

Но стрелковый провал Мироновой оказался далеко не самым слабым. Бывшая россиянка Анна Фролина, выступающая ныне за Корею, закрыла на двух рубежах всего одну мишень и повторила антирекорд чемпионатов мира. До Фролиной столь слабой стрельбой отмечались француженка Вероник Клодель в 1986 году, а также две неудачницы Контиолахти-2015 — Паулина Фиалкова из Словакии и Кацура Сато из Япония.