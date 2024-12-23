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Звезда биатлона перенесла операцию на сердце и рвется на чемпионат мира. Безумие и отвага Ингрид Тандревольд

Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Ингрид Тандревольд.
Фото Global Look Press
28-летняя норвежка на фоне тахикардии сделала катетерную абляцию и уверяет, что восстановление не займет много времени.

Четырехкратная чемпионка мира Ингрид Тандревольд снова шокировала болельщиков на фоне своих проблем со здоровьем. В начале декабря 28-летняя спортсменка снялась с первого этапа Кубка мира в Контиолахти после очередного приступа сердечной аритмии и после этого на некоторое время выпала из инфопространства, пропустив гонки в Хохфильцене и Анси. Оказалось, что причиной стала катетерная абляция — небольшая операция на сердце, которую перенесла биатлонистка. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и девушка уже приступила к легким тренировкам. Она собирается вернуться на Кубок мира в самое ближайшее время, уверяя, что ее беды с кардиологией сильно преувеличены и все случившееся с ней в последнее время не несет угрозы жизни.

Я в сознании, но просто ничего не вижу

«Я благодарна своей семье, врачам и всем, кто поддерживал меня в эти дни. Я чувствовала, что нахожусь в надежных руках, и невероятно признательна за заботу, которую получила, — заявила Тандревольд. — Возможно, после Контиолахти я могла бы спокойно выступить в Хохфильцене и в Анси, потому что начиная с Олимпиады-2022 и до начала декабря не испытывала никаких симптомов. Но дело в том, что операцию по устранению порока можно было сделать сразу после приступа с нарушением сердечного ритма. Никто не знал, когда это произойдет, потому что со мной такое случается редко. После Контиолахти, когда у меня были зафиксированы проблемы, шанс на успешное вмешательство оказался наибольшим. У меня появилась возможность сделать операцию, и я решилась на это».

Норвежка Ингрид Тандревольд после падения в&nbsp;обморок во&nbsp;время гонки на&nbsp;Олимпиаде. Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню

Напомню, что на этапе Кубка мира в Финляндии всех сильно озадачили кадры с Тандревольд, стоящей на обочине трассы и явно испытывающей проблемы с сердцем. В свете предыдущих историй с Ингрид продолжение ее выступлений выглядело настоящим безумием. Ведь на Олимпиаде-2022 норвежка чуть не умерла на финише после гонки преследования. Ингрид лишилась чувств на фоне гипоксии и была эвакуирована с трассы. Тогда врачи запретили биатлонистке дальнейшие старты и отправили ее домой. Однако после Пекина Тандревольд было разрешено продолжать карьеру. Хотя приступы на стартах случаются с ней регулярно — обморок в Чжанцзякоу был далеко не первым.

В январе 2019 года в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве Тандревольд потеряла контроль над собой в конце гонки. «Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу», — рассказывала тогда девушка. Инцидент повторился в январе 2021 года, когда норвежка выключилась на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Потом был жуткий случай на финише в Пекине-2022 и вот теперь — новый приступ в Контиолахти. На этапе в Финляндии спортсменку сняли с масс-старта, после чего она вернулась в Норвегию и начала готовиться к операции.

Фото Global Look Press

Не надо нагнетать ненужный страх

Врачи говорят, что у Тандревольд распространенная разновидность аритмии, которая называется АВУРТ (атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия) и вызвана индивидуальными особенностями строения сердца. Вне приступа больного, как правило, ничего не беспокоит. Проблемы могут начаться на фоне физического и эмоционального перенапряжения, когда внезапно ускоряется сердцебиение и возникает чувство замирания в области сердца. Продолжительность приступа может составлять от нескольких секунд до нескольких часов. Он оканчивается самостоятельно или после приема лекарственных препаратов. Как и любая кардиологическая проблема, АВУРТ теоретически может привести к самым серьезным последствиям.

Катетерная абляция — это сравнительно легкая инвазивная кардиологическая процедура, которая не связана со вскрытием грудной клетки. Выглядит это как укол и не вызывает у пациентов большого дискомфорта. В ходе вмешательства создается искусственная АВ-блокада, позволяющая предотвращать аритмию. Спустя три-четыре дня после такой операции больного могут выписать из больницы. Хотя, конечно, определенные риски всегда есть, особенно в случае, когда речь идет о профессиональном спортсмене международного уровня, который не сбирается завершать карьеру и в будущем планирует серьезные нагрузки на сердце. Хотя сама Ингрид постоянно подчеркивает, что эпизоды нарушений сердечного ритма хоть и были неприятными, это состояние не угрожало жизни, а после проведения операции проблема может исчезнуть окончательно.

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— Многие виды кардиологических заболеваний безвредны и сильно отличаются от серьезных диагнозов. АВУРТ — это нечто совершенно иное, чем, например, сердечный приступ или мерцательная аритмия, — отметила спортсменка. — Поэтому я хотела бы, чтобы журналисты и эксперты тщательнее исследовали вопрос, прежде чем уравнивать разные состояния и нагнетать ненужный страх. Эпизоды, связанные с аномально высокой частотой сердечных сокращений, которые я пережила, были неприятны. Но я никогда бы не продолжила соревноваться, если бы это было опасно для меня. И врачи тоже не разрешили бы мне этого сделать. Однако после Олимпиады в Пекине я получила положительное заключение и сейчас также намерена продолжить карьеру. Мне просто нужно постепенно наращивать интенсивность тренировок. Пока рано говорить, успею ли я до этапа в Оберхофе в начале января. Но думаю, что смогу вернуться в строй до февральского чемпионата мира.

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Сборная Норвегии по биатлону
Ингрид Тандревольд
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