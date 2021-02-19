Кто ответит за провал биатлонистов в Поклюке? Отставки тренеров неизбежны

В нашей команде междоусобная война, в результате которой свой пост наверняка покинет либо главный тренер Валерий Польховский, либо старшие тренеры.

В любой спорной ситуации человек из российского биатлона (да и не только) будет делать одно — искать крайнего. Казалось бы, чемпионат мира не закончен, впереди две эстафеты и масс-старты. Но разве мы обсуждаем составы и кого лучше на какой этап направить? Тактику, подготовку, смазку лыж, в конце концов?

Нет, сейчас самое важное — это найти виноватого в том, что команда готовилась к чемпионату мира именно на высокогорье в Поклюке. А потом вопреки желанию спортсменов и старших тренеров не спустилась жить вниз к озеру Блед, а так и осталась в горах. И как раз поэтому спортсмены не успевают восстанавливаться и выглядят изможденными уже на старте гонок.

Проблема в антиковидных правилах?

Позиции по этому вопросу у главного тренера Валерия Польховского и всех остальных диаметрально противоположные. Евгения Павлова в интервью «СЭ» заявила, что в слезах умоляла отправить ее жить внизу, пусть даже за свой счет. Польховский в ответ сообщил ТАСС, что к нему по этому вопросу никто не обращался. Хочется спросить: вы все серьезно?

Проведя последнюю неделю вместе с командой в Поклюке, могу с уверенностью сказать: желание уехать жить вниз было у многих. Кто-то говорил об этом без диктофона, но и многие спортсмены, и тренеры считали: вариант с проживанием внизу будет лучше. Но и объяснения Павловой о том, что переезд невозможен из-за антивирусных правил IBU, похожи на правду. Тут действительно даже просто зайти в соседний отель нельзя, не то что быстро собраться и переехать.

Наверное, этот вопрос можно было бы решить, если озаботиться им заранее. И тут снова непонятно: а почему о проблемах с формой на высокогорье стали говорить только после спринта, когда чемпионат мира начался? Разве по биохимии, пульсовым данным и результатам контрольных нельзя было сделать такой вывод раньше? И добиваться переезда вниз еще по ходу сбора.

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Главный за все в ответе

Польховский не раз прозрачно намекал, что проблема на самом деле не в месте подготовки, а в методике. И тут снова вопросы: друг Польховского — Владимир Королькевич, возможно, лучший в мире специалист по подготовке именно в Словении. Он живет в этой стране постоянно и тренировал на этой высоте не одну команду. При этом тот же Шашилов в Поклюке кого-либо готовит впервые в жизни.

В любой нормальной команде было бы так: Польховский позвонил бы Королькевичу и связал его со своими старшими тренерами. А тот бы дал им всю методическую базу и поделился наработками. Но в нашей ситуации такой вариант — из области фантастики. Все потому, что Королькевич в обиде на СБР: он должен был стать старшим тренером вместо Шашилова, но не вышло. Ну и с какой стати он теперь будет делиться ценными знаниями?

В целом вся нынешняя ситуация в российском биатлоне напоминает аналогичную в антидопинге несколько лет назад. Вокруг творился кошмар с дисквалификациями и отъемом медалей, а тогдашний министр спорта Виталий Мутко пожимал плечами: мол, я ничего об этом не знал, мне не докладывали! И ведь действительно мог не знать и не понимать. В случае с тем же Мутко жизнь доказала, что так и есть. Так и с главным тренером — неважно:

— был ты во время подготовки на чемпионате Европы или дома в Москве;

— звонила тебе биатлонистка Павлова или коварно держала претензии при себе, чтобы потом выплеснуть в СМИ;

— нравятся тебе старшие тренеры или нет...

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Как ни крути, если ты главный — то ты за все в ответе. Тут, правда, можно вспомнить еще и о президенте СБР Викторе Майгурове, который мудро отмалчивается и потому собирает меньше всех критики. Хорошо хоть из негативного опыта предыдущего президента Владимира Драчева, который как раз не мог промолчать ни по какому поводу, сделаны пускай такие, но все же выводы.