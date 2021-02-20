«Мы еще выиграем в Поклюке две медали». Губерниев верит в сборную вопреки всему

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» разложил по полочкам все беды российской команды на чемпионате мира и ответил на главные вопросы: кто виноват и что делать.

У российской сборной по-прежнему нет медалей на этом чемпионате мира, и в таких условиях главным ньюсмейкером остается Дмитрий Губерниев. Конфликт телекомментатора с тренером Владимиром Аликиным — чуть ли не самое яркое событие этого чемпионата. К сожалению, биатлонисты поводов говорить о себе пока не дают.

Тренеры зарубались, Куклина хотела бежать

— Какие эмоции у вас вызвал этот чемпионат мира?

— Чемпионат еще не закончен, и я не отказываюсь от своего прогноза. Пожалуй, три медали — многовато, но еще две мы можем выиграть, я в этом убежден. У нас хорошее представительство во всех гонках, и в каждой мы будем бороться за медаль. Когда-то Олег Павлович Табаков сказал, что артист, когда что-то не получается, должен вернуться и вспомнить ощущение успеха. И вот это нашей сборной по силам, особенно женской. Мы и так все проиграли, нужно постараться просто получить удовольствие от гонки, и тогда можно рассчитывать на медаль. Конечно, мы недостойным образом подготовились к этому чемпионату. Тирил Экхофф вот готова бежать всю программу, а мы тем временем бережем Латыпова...

— Давайте поподробней про подготовку. Вопрос ребром: главный тренер Валерий Польховский виноват, что все так вышло и команда провела сбор именно в Поклюке, или нет?

— Я бы не стал так плоско ставить вопрос. Безусловно, тренеры несут ответственность. Но все же это, наверное, было коллегиальное решение, и неважно, кто там продавливал или передавливал. Шашилов вот берет вину на себя. Дорога должна быть с двусторонним движением. И еще, мне кажется, что если с самого начала что-то не ладится, то нужно это объяснять, говорить...

— Польховский вроде бы объясняет, но после его слов становится еще непонятней. Павлова говорит, что в слезах умоляла переселить ее вниз, а главный тренер утверждает, что к нему никто не обращался...

— Я им уже предлагал познакомиться, например, в прямом эфире моей программы. «Евгения, Валерий Николаевич, очень приятно». Пытаемся помогать, как можем.

— Почему Павлова бежит эстафету, несмотря на ее слова об абсолютной неготовности?

— Я знаю, что тренеры зарубались и была серьезная дискуссия. Куклина хотела бежать. Но выбрали Павлову после того, как Шашилов с ней утром поговорил. Она сказала, что готова, и ее поставили. Мы сейчас находимся в Бледе, намоленном месте для мировой гребли, и вот гребцы говорят: если ты вышел на старт, все оправдания оставь на берегу. Уже неважно, что говорила Павлова, важно только то, как она побежит.

— Миронова с Казакевич переехали вниз к озеру за свой счет. Вы пошутили, что всем стоит скинуться для СБР на проживание спортсменов?

— Тут и да, и нет. Мы помним историю, как ребята в Контиолахти не могли скинуться вчетвером по 15 евро, чтобы 60 заплатить таксисту, и считали, что СБР должен им помочь. Понятно, что задача федерации — все это обеспечивать. Но профессионализм спортсмена заключается и в том, чтобы решать такие вопросы. Мы поселили всех в одну точку, но, наверное, нужно было подходить тоньше.

— Вы поддерживаете, что обе российские эстафеты составлены не по спортивному принципу? Например, не поставили Казакевич — сразу есть мысль, что Шашилов хотел поберечь свою воспитанницу...

— А Павлова из Новосибирска — близкий город для Валерия Польховского. Акимова — из Тюмени, и здесь сразу возникают фигуры Якушева и Кугаевского. «Алло, Валерий Николаевич, Танюша там бежит?» Ну и что?! Девушки здесь бегут не за регионы, а за Россию (в нашем случае — СБР). Я называю в репортажах регионы, но вообще-то не обязан это делать. Они все выступают за свою страну, губернаторы тут ни при чем. Я думаю, эта тема надуманная.

— Кто должен уйти в отставку после этого чемпионата мира?

— Он еще не закончен. Но мне кажется, что тренерский состав и в мужской, и в женской командах весьма перспективен. И даже если что-то пойдет не так в оставшихся гонках, не думаю, что надо шарахаться и менять Шашилова и Каминского.

— А Польховского?

— Главный тренер — это, наверное, более тонкая, административная работа. Мне кажется, тут нужен определенный регламент принятия решений.

Тихонов — нерукопожатный, Аликин — смешной

— Что вы думаете про Матвея Елисеева, что с ним не так?

— Матвей не готов. Я еще до начала сезона говорил, что преференции на индивидуальную подготовку мог иметь только Логинов — как действующий чемпион мира. Елисеев чемпионом мира или призером не был, и мне вообще непонятно, как ему это позволили. Мне иногда кажется: а есть ли у него тренер? Может, у него в принципе тренер — его собственная жена? Но факт, что к сожалению, он теряет лучшие годы.

— Почему Логинов снова не общается с прессой на этом чемпионате мира?

— Ему же хуже. Я все каждый раз надеюсь, что он начнет вылезать из этого штопора, но нет. Саша сам выбрал свой путь. Но, например, на чемпионате мира прошлого года бойкот прессы закончился ровно в момент визита полиции.

— Норвежцы поставили Кристиансена на последний этап эстафеты и намекали, что, если бы к России применили более жесткие санкции и отняли квоту, он мог бы бежать и другие гонки. Вы сталкивались на этом чемпионате мира с какой-то предвзятостью в отношении России?

— С показом сейчас все нормализовалось, хотя в разные моменты были недовольны и мы, и итальянцы, и французы. Никаких притеснений российской команды здесь нет. Наоборот, Далин, с которым мы прекрасно общаемся, сказал, что мечтает, чтобы русские выиграли. Потому что IBU нужна география! Это отличная позиция, я не вижу тут никакой предвзятости. Проблем нет, хотя нюансы всегда присутствуют. Например, я тут дал интервью шведскому журналисту, а он, глядя мне в глаза, взял и написал совсем другое. Понятно, что идет противостояние, холодная войнушка между РФ и Евросоюзом, и все это влияет...

— Почему вокруг биатлона так много «псевдоэкспертов» — то есть людей, которые критикуют все и всегда?

— Люди когда-то были выдающимися спортсменами, но сейчас превратились в абсолютно мультяшных персонажей. Кащей, Водяной, Баба-яга... Я, в принципе, привык. Люди что-то пишут, потом извиняются. Резцова вот звонила извинялась. Тихонов звонил, но я с ним не разговариваю, потому что человек становится нерукопожатным. Человек, который ненавидит свою страну, а еще, как выяснилось, ненавидит и белорусский народ...

— Аликин тоже нерукопожатный?

— Аликин — смешной. Опять же как в мультиках: бывают ключевые фигуры, а бывают — нелепые...

— Сразу после Поклюки вы едете комментировать лыжный чемпионат мира. Из топовых зимних видов спорта неохваченным остается, кажется, только фигурное катание?

— Я его комментировал еще на «Евроспорте». Но я с удовольствием работал в свое время на различных ледовых шоу, вел все эти «ледниковые истории», когда они только начинались... Каждому свое. Но я не теряю надежды поработать в каком-нибудь телевизионном проекте вместе с Алиной Загитовой. Рассчитываю, что она лихо прибавит как телевизионная ведущая, плюс мои советы — и тогда все будет класс!

Календарь чемпионата мира (время московское)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

Россия: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

17.00 Мужчины. Эстафета

Россия: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт