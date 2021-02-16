Шансы минимальные, но в Екатерину Юрлову в 2015-м тоже никто не верил

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon) В составе сборной России на индивидуалку не оказалось ни лучшей сборницы по итогам связки спринт — пасьют Ирины Казакевич, ни Евгении Павловой, которая в Антерсельве в этом виде программы была в топ-6.

Дмитрий Губерниев сообщил, что обстановка в женской сборной сейчас накаленная, и причины этого понятны. Наверняка та же Павлова негодует. Почему лишней оказалась она, если предыдущие две гонки они с Кайшевой сбегали плюс-минус одинаково? Ладно, Ульяна в обеих была повыше. Но если следовать справедливости, то Миронова вообще обе гонки по стрельбе провалила. Потенциально она самая быстрая? Так потенциально Павлова быстрее Кайшевой. В общем, непонятно.

Тренеры снова рискуют

До нас тренерский штаб подробностей принятия решения доносить не стал, но главное, чтобы какие-то доводы услышали сами девушки. Иначе начнутся додумывания, которые ни к чему хорошему не приводят. В преддверии эстафеты разлад точно никому не нужен.

Участие Акимовой в индивидуалке не вызывает никаких вопросов. Татьяна, во-первых, заслужила личную гонку на этом ЧМ, во-вторых, важно дать ей почувствовать скорость и дыхание борьбы накануне все той же эстафеты. Кайшева тоже бежит по понятным причинам.

Куклина — спорно. Миронова — тем более. Здорово, что Михаил Шашилов верит в стрельбу своей ученицы, но хотелось бы, чтобы эта вера была подкреплена аргументами. Будем надеяться, они есть. В конце концов, ставить Казакевич в спринт тоже было крайне спорно, но Ирина не подвела.

Самая богатая сенсациями гонка

Объективно шансы нашей сборной размочить медальный зачет во вторник — мизерные. Но я прекрасно помню историю времен чемпионата мира-2015. Тогда я жил в доме с болельщиками, которые специально приехали в Контиолахти на биатлон. Они долго решали, где бы выкроить два дня, чтобы с ночевкой съездить в Хельсинки. В итоге единогласно решили, что выходной и женская индивидуалка — идеальный вариант. Ничего интересного эти дни не предвещали. Закончилось же дело внезапной победой Екатерины Юрловой. И кто был в большем шоке — сама спортсменка или болельщики в Хельсинки, сказать сложно.

Индивидуальная гонка — исторически самая богатая сенсациями дисциплина. Целая минута штрафа за промах делает возможными самые разные варианты. На ЧМ-2017 третьей стала Алексия Рунгальдье (помните такую?), а у мужчин вообще победил 35-летний американец Лоуэлл Бейли. И подобных примеров полно. Может быть, и на нашу улицу вопреки всему придет праздник.

Индивидуальная гонка. Женщины

Начало в 14.05 мск. Стартовые номера

1. Лиза Витоцци (Италия)

2. Елена Пидгрушная (Украина)

3. Дуня Здуц (Австрия)

4. Ханна Сола (Белоруссия)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция)

7. Линн Перссон (Швеция)

10. Доротея Вирер (Италия)

12. Франциска Пройс (Германия)

14. Динара Алимбекова (Белоруссия)

20. Ульяна Кайшева (Россия)

23. Екатерина Аввакумова (Корея)

25. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

27. Эльвира Эберг (Швеция)

33. Дениз Херрманн (Германия)

36. Марте Олсбю Ройснланн (Норвегия)

39. Маркета Давидова (Чехия)

41. Елена Кручинкина (Белоруссия)

45. Тириль Экхофф (Норвегия)

48. Татьяна Акимова (Россия)

52. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

56. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

59. Анаис Бескон (Франция)

64. Юлия Джима (Украина)

71. Вита Семеренко (Украина)

73. Лариса Куклина (Россия)

93. Светлана Миронова (Россия)

Календарь чемпионата мира (время московское)

16 февраля, вторник

14.05 Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг

17.15 Одиночная смешанная эстафета (сингл-микст)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт