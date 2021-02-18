Сломали палку, «застрелились», проиграли две минуты. Россия провалилась в сингл-миксте

Формат, который вроде бы мог помочь россиянам в Поклюке, оставил нас без места в десятке. Но мы уже привыкли

Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (Антонен Гигонна/Жюли Симон) — 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Йоханнес Бе/Тирил Экхофф) — отставание 2,8 (0+9)

3. Швеция (Себастьян Самуэльссон/Ханна Эберг) — 22,6 (0+8)...

11. Россия (Эдуард Латыпов/Евгения Павлова) — 2.11,7 (0+12)

Перед гонкой витало настроение, что одиночная смешанная эстафета — один из наших немногих шансов, потому что здесь можно здорово отстреляться, и влияние хода будет минимальным. Но одновременно с этим сингл-микст — пожалуй, худший для наших видов во всем биатлоне. Последняя медаль (и одновременно победа) в нем датирована 6 февраля 2015 года — тогда Яна Романова и Алексей Волков выиграли в Нове-Место. С тех пор на Кубках и чемпионатах мира прошло 13 гонок. На чемпионатах мира у России — 6-е и 7-е места. Бывали мы и 9-ми, и 13-ми с поражениями от Кореи и Латвии — а медали никак не давались.

В этом сезоне была победа на проходящей в схожем формате «Рождественской гонке» Евгении Павловой и Матвея Елисеева — но не будем же мы шоу сравнивать со стартами IBU.

Изначально и на этот сингл-микст планировались Павлова и Елисеев, но здесь тренерский штаб сборной России нашел в себе силы сменить Матвея на лидера — Эдуарда Латыпова. Если вообще уместно в Поклюке применять слово «штаб» — скорее это разрозненные бригады. Слова Елисеева о том, что он «уходит в лес и там тренируется», еще больше уподобляют нашу команду RBU буквально партизанским формированиям. При этом эрбэушники не только ходят по лесам, но и публично разбираются друг с другом в стиле ток-шоу на федеральном ТВ.

Все закончилось быстро

Латыпов отработал первую стрельбу с одним промахом, был неплох ногами — но даже в такой ситуации наши сумели собрать за собой несчастья. Эдуард где-то в лесу сломал одну из палок и потерял несколько позиций и секунд. Ну а на втором рубеже Латыпов сломался сам — и отработал из восьми патронов. Из группы лидеров наши вывалились на 18-е место, по времени, затраченному на стрельбу, Латыпов проиграл лидерам более полуминуты. Павловой предстояло творить чудеса и делать камбэки. Обычно Евгения в эстафетах — забойщица, но в этот раз организаторы сделали еще один реверанс в сторону феминизма и заставили девушек бежать 7,5 километра против 6 у мужчин и финишировать.

Героиней второго этапа стала итальянка Вирер, которая благодаря десяти быстро закрытым мишеням оторвалась от группы Австрия — Франция — Норвегия на 7 секунд. Хофера предстояло догонять Гигонна, Эдеру и Йоханнесу Бе. А Павлова подтащила нас на 10-е место, но отстала от лидера уже на 55 секунд вместо 33. «Меньше всего нужны мне твои камбэки», — пропела бы Земфира.

Сенсации на последнем выстреле и финише

Бе с погоней справился, но затем едва не зашел на круг, и Норвегия на несколько минут пропала из соискателей победы. Зато французы итальянцев благодаря точной работе с оружием догнали. Наши же вроде бы выступали на своем уровне, стреляли стабильно с одним дополнительным патроном — но сегодня надо было прыгнуть выше головы. На коротком круге можно было не так много отыграть ходом — зато один патрон стоит 8—10 секунд. Наши каждым промахом множили на ноль свои усилия — хотя соперники впереди шансы давали. Даже ветер в Поклюке был за нас.

И комментаторы Первого канала бросили сохранять иллюзионную надежду на медаль, сказав: «Давайте поборемся хотя бы за десятку». Передача финишного этапа женщинам сделала фаворитами Италию. Вирер снова обыграла Симон на огневом рубеже, но Жюли опередила Доротею на трассе. А сзади подбиралась Тирил Экхофф. Так они втроем и дошли до восьмой стрельбы — и тут случилось невероятное.

Вирер спокойно положила в цель первые четыре выстрела на пути к золоту — но затем задергалась и промахнулась четыре раза подряд. Штрафной круг — 75 метров, а за победу остались бороться Симон и Экхофф. За бронзу боролись две «жовто-блакитные» сборные — Швеция и Украина. Поболеть за соседей тоже не получилось — уж слишком по скорости Эберг была сильнее Блашко. А Симон на последних метрах сенсационно оставила позади норвежку. И оставила Францию в борьбе за медальный зачет — теперь по победам счет 4:2 в пользу северян.

За десятку, вопреки заветам комментаторов, Павлова тоже не поборолась. Если три этапа подряд наши шли в темпе 11—15 секунд от лидера, то на последнем Евгения проиграла 46. 11-е место в 132 секундах от победителей. 12 дополнительных патронов — больше ни у кого в топ-20 нет. Очередная надежда нашей сборной не оправдалась. Этот чемпионат уже хочется поскорее забыть.