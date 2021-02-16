Пятое место российской биатлонистки после провалов — достойная ли это компенсация?

Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.04,0 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)

5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)

6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...

24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)

Женская индивидуальная гонка, которая официально оформила итог первой половины чемпионата мира, неожиданно стала самой успешной для россиян в Поклюке. Да, Светлана Миронова осталась в минуте от медали, но по меркам этого вида программы минута — это несколько миллиметров на мишени. На промах меньше — и возможно, Света была бы с бронзой. Если строго математически — она стала бы четвертой и проиграла 1,8 секунды норвежке Таннревольд.

Миронову снова любят

После такого результата отношение к Мироновой изменилось — наш барометр общественных настроений действительно зафиксировал колебания в лучшую сторону. Позитивных комментариев — безусловно, большинство, это не те 10 на 90, что были день назад. Но в целом мнение россиян об уровне своих любимцев остается то же и оно малоприятное.

Правда, болельщики, конечно, не обошлись без троллинга тех, кто был против участия Мироновой в гонке — а их было много, в том числе и в редакции «СЭ».

anna_.lobanova: Где те, кто был против того, чтобы Миронова бежала?

nikitasergeev_off: Света очень мужественная, спасибо за борьбу

Есть вопросы к Губерниеву

Защищают и Ларису Куклину, которая стала 14-й.

timur_khubievv: Внимание! Все, кто [возводил напраслину] на Куклину, что она не уровень ЧМ... Быстро подошли к зеркалу и сказали себе, что Вы балабол!

Тот же комментатор еще и нашел объяснение поражению Светы в борьбе за медали: «И опять пока Губер молчал про Свету она не мазала... Губер виноват».

Вообще Губерниева критиковали после гонки не только за это. Комментатор жестко ответил ветерану Александру Привалову за его критику результатов сборной России. В свою очередь, самый популярный комментарий к новости об итогах гонки, разумеется, не о Мироновой, а о Губерниеве: о том, что он «не удержался и использовал-таки репортаж для выяснения отношений со своими оппонентами, в частности, с уважаемым Приваловым». Думается, что даже если сборная России возьмет оставшиеся шесть золотых медалей на этом чемпионате, все равно обсуждать будут, на каких высотах кричал в этот момент голос биатлона.

Пятое место воспринимается как золото. Что с вами?

Вообще же комментаторы нашего сайта отнеслись к результату холоднее. Вот реакции, набравшие больше всего лайков.

Van der sar: Пятые места хороши на этапах Кубка Мира, при подготовке к чемпионату Мира. А на самом чемпионате значение имеют только медали. А по факту — 0-0-0 на сегодня... Ну, можем опять помечтать, с прицелом, типа, на Олимпиаду.

Mike N: Вот до чего довели отечественный биатлон — пятое место воспринимается, как золото... Что с вами, болельщики?

Вадим Непобедим: Миронова пятая после ужасных предыдущих выступлений, радоваться этому или нет, не знаю. Вот только что на чемпионате мира по конькам Голикова взяла золото, Воронина — серебро, Кулижников с травмой — два серебра, Румянцев — бронзу, и это не все. Уважаемые болельщики, почему мы не радуемся за наших конькобежцев-удальцов, как за надцатые места в биатлоне?

А на призывные слова Мироновой о том, что мы на этом чемпионате «проиграли все, что можно», отвечают так:

npokypop_6apcyk: Не все еще проиграли, не все. Еще масс-старт, сингл-микст и эстафета. Их проиграете позже.

Отдельно стоит отметить, что вопреки устоявшемуся мнению Миронова не была так уж быстра на трассе. Она — 18-я в 58,4 секунды от лидера. И болельщики тоже это отметили.

Болельщики обсудили скорость Мироновой...

Миронова гарантировала своими результатами себе участие в масс-старте. И тут тоже нашелся повод для иронии. Но при этом тренера Шашилова все же хвалят.

... и принципиальность тренера Шашилова.

Но кажется, главной новостью дня стало заявление Мартена Фуркада о согласии возглавить сборную России в случае получения карт-бланша: «Мне бы хотелось, чтобы Россия вернулись на лидирующие позиции. Прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами и тренерам сборной тяжело избежать внутренних противостояний. Если мне дадут полный карт-бланш — почему нет? Я бы точно подумал».

Неизвестно, что по этому поводу думает СБР, президент которого Виктор Майгуров после 5-го места сказал, что «кредит доверия тренерам по-прежнему полон». Но болельщики это развитие событий метко назвали «страшный сон Логинова».

Пока же страшный сон на чемпионате мира Александр может прервать уже в среду, в мужской индивидуальной гонке (14:15 мск).