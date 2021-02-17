Старший тренер российской сборной рассказал, кто из спортсменов реально прислушивается к его указаниям, и назвал трех участников эстафетной гонки.

Юрию Каминскому не привыкать находиться на острие: он прошел Олимпийские игры и массу чемпионатов мира с лыжной сборной. Но там всегда была борьба за медали, и шестое место за особое достижение не считалось. С биатлонистами все иначе. И не только в плане результатов, но еще и потому, что Каминский отвечает за команду, которую номинально не тренирует. Как минимум половина состава — Логинов, Елисеев и Халили — готовятся по индивидуальным планам, не всегда даже ставя старшего тренера в известность о своей работе.

Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен

— Конечно, Карим Халили молодец, — сказал Каминский. — Выдал все, что мог. Жаль только, что ребята, которые могли бы завоевать медали, не смогли сделать то же самое.

— Давайте начнем с Елисеева. 61-е место в индивидуалке для снайпера — это как?

— На медаль мы тут не рассчитывали, но была задача попасть в масс-старт. Не знаю, почему он так быстро начал. Видимо, попал на один круг с Дале и пошел явно не своей скоростью. Отсюда и три промаха сходу на первом рубеже. Потом, когда успокоился, отстрелял три «нуля». Ну, стреляй ты с 1-2 промаха — и ты в 20-ке...

— Но при этом Елисеев же и ходом очень плох, почему так?

— Недоработки в подготовительный период. У меня есть понимание, что он делал, процентов на 90. Будем весной разбираться, что они там с тренером напридумывали.

— У вас была возможность корректировать его работу?

— Трудно корректировать работу, с которой ты не согласен. Вот с Логиновым можно что-то корректировать, хотя он тоже самостоятельно выстраивал подготовку. Но там можно было что-то подсказывать в плане функционала. Единственное, что с Сашей — у нас не было четкого понимания, что он делает. Если Елисеев сбрасывал мне со своих часов большинство тренировок, то с Сашей такого контакта не получилось. По его подготовительному периоду у меня очень мало информации.

— Почему так? С этим можно что-то сделать?

— Я думаю, тут нужно жестко разговаривать. Саша — сотрудник ЦСП, он обязан отчитываться. Я не снимаю с себя ответственность, может быть, нужно было лучше искать подход. Саша — очень закрытый человек. И плюс еще трагедия в семье, из-за которой он не смог подготовиться так, как хотелось...

— Получается, что единственный в команде, кто полностью выполнил ваш план — это Эдуард Латыпов? И он как раз выглядит лучше всех.

— Есть два спортсмена, которые полностью прошли подготовку — это Бабиков и Латыпов. Еще Гараничев процентов на 80.

— Почему тогда Бабиков сейчас совсем не готов?

— В ноябре Антон выглядел даже лучше, чем Гараничев. Но на него сильно повлияла болезнь. Мы тогда еще до конца не знали и не понимали последствий ковида. Он говорил, что хорошо себя чувствует, и сразу после карантина пробежал три старта. Мне кажется, они его подбили, мы зря его поставили. После этих гонок он так и не может, например, разогнать пульс до максимальных значений. Организм работает в комфортных режимах и боится выходить на большие нагрузки. Только в последнее время он начал выходить на свои показатели. Но он незаменим в эстафете. Я, в принципе, не скрываю, что для меня работать с Бабиковым и Гараничевым — сложно.

Это возрастные спортсмены, к ним мало применить ту или иную методику. Тут нужно найти индивидуальный подход, какие-то изюминки в тренировке, которые бы их стимулировали.

Латыпов лучше всех работает с доппатронами

— Есть понимание, кого теперь ставить в эстафету? Бабиков, плюс Логинов и Латыпов — и кто еще?

— Если не будет самоотводов, то тройка наших лидеров определена. А вот кого добавлять, будем думать. Это же может повлиять на расстановку этапов.

— Халили побежит?

— Не видел его пока в эстафетах ни разу. Знаю, что бежал в прошлом году, но это ни о чем не говорит. Его подготовка была заточена именно на индивидуалку.

— Латыпов в сингл-миксте — это была ваша идея?

— Это совместное решение тренерского штаба. Эдуард очень хорошо себя чувствует, когда догоняет. В этот момент он, видимо, включается, и ответственность его вдохновляет. Он очень хорошо работает с доппатронами, у него самая быстрая в команде перезарядка. Он над этим работал в межсезонье, и очень прибавил. Если смотреть на результаты тренировок по быстрой дуэльной стрельбе, то там он где-то выглядел даже лучше Елисеева. А Матвей очень хотел бежать индивидуалку. Плюс, с позиций эстафеты, у Матвея будет два дня на восстановление, а Эдуарду достаточно и одного. Конечно, никто не знает, как сложится в гонке, но мы постарались все просчитать...