Биатлонистки тепло поздравляли Дениз Херманн с победой на ЧМ. Почему ей простили историю с допингом?

Немка выиграла уже три золота на главных стартах.

Биатлон. Чемпионат мира-2023. Оберхоф

Женский спринт

1. Дениз Херманн (Германия) — 21.9,7 (0)

2. Ханна Оберг (Швеция) — 2,2 (0)

3. Линн Перссон (Швеция) — 26,2 (0)

На чемпионате мира в Оберхофе разыграли первый личный комплект наград — в женском спринте. Под радостный рев немецких болельщиков победу одержала их главная надежда и любовь — Дениз Херманн-Вик. Бывшая лыжница перешла в биатлон пять лет назад, но уже имеет в коллекции три победы на главных стартах. К золоту в пасьюте на ЧМ-2019 и в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине она добавила еще одну медаль высшей пробы — в женском спринте в Оберхофе.

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Привилегия Норвегии

На старт спринта вышло 96 участниц. Среди них были представительницы и таких экзотических для этого вида спорта стран, как Гренландия и Австралия. Биатлонистка с Зеленого континента ничем не удивила — у нее третье место с конца, а вот уроженка гренландской столицы Укалек Астри Слеттермарк заняла 56-ю строчку и пробилась в гонку преследования (туда попадают 60 лучших по итогам спринта).

Самое большое количество участников в женском спринте оказалось у сборной Норвегии — шесть человек. Вообще квота от одной страны на личную гонку всегда была четыре спортсмена. Плюс дополнительную личную квоту имеет победитель данной дисциплины на прошлом главном старте. В данном случае последним главным стартом была Олимпиада в Пекине. На Играх в спринте первое место тогда завоевала норвежка Марте Улсбю-Ройселанд. Итого Норвегия могла заявить пять участниц на спринт в Оберхофе.

Однако с этого сезона Международный союз биатлонистов ввел новое правило. Теперь на старт по дополнительной квоте может выйти еще один спортсмен от страны, если он входит в топ-15 общего зачета Кубка мира. Так и получилось, что за Норвегию бежали шестеро, потому что в топ-15 у нее есть Ингрид Тандревольд. А несколько других стран, благодаря новому правилу, получили по пять участников.

И этой дополнительной квотой Норвегия, можно сказать, воспользовалась. Резервистом в команде была Юни Арнеклейв, которая вряд ли бы попала в состав на спринт, если бы IBU не изменил регламент. А в итоге Юни показала второй результат в своей команде, заняв 12-е место.

В целом девушки из Норвегии выступают в этом сезоне не так успешно, как мужчины, и в первой личной гонке чемпионата мира они остались без медалей. Была близка к бронзе действующая обладательница Кубка мира Улсбю-Ройселанд. Нынешней зимой она много пропустила гонок из-за болезней, но сейчас видно, что Марте явно приходит в форму. В спринте в Оберхофе у нее четвертое место с одним промахом. Норвежка будет иметь хорошие шансы взять медаль в гонке преследования.

Фото AFP

Лыжницы атакуют биатлон

Скорость гонке задала словенка Анамария Лампич, которая перешла в биатлон из лыжных гонок в этом межсезонье. У нее был второй стартовый номер. Лампич показала хороший разгон и даже чисто отстрелялась на лежке, но все понимали, что второй рубеж может стать для нее проблемой. Словенка имеет ужасающий показатель точной стрельбы из положения стоя — меньше 50 процентов. В Оберхофе она этот показатель еще ухудшила. Анамария допустила четыре промаха на стойке и побежала дополнительные 600 метров штрафа, которые лишили ее каких-либо шансов. Только 58-е место.

Как надо переходить из лыжных гонок в биатлон, вновь показала Дениз Херманн, которая с этого сезона выступает под двойной фамилией Херманн-Вик. Немка не только превзошла по скорости разгон Лампич (на 0,8 секунды), но и в отличие от словенки закрыла все мишени на обоих рубежах.

Обойти Херманн могла Ханна Оберг, которая стартовала позже. Со стойки шведка уходила с 8-секундным преимуществом. Однако Дениз была так мощна на последнем круге, что имеющая отличный ход Оберг ничего не смогла сделать.

После финиша Оберг биатлонистки кинулись поздравлять Херманн с победой. Причем это были не только ее подруги по команде. Одной из первых обнимать немку подбежала швейцарка Лена Хекки-Гросс.

Дениз Херманн. Фото Global Look Press

Для болельщиков Александра Логинова такая любовь к Дениз может показаться странной. В 2007 году в допинг-пробе Херманн обнаружили запрещенный кленбутерол. За это немка получила годичную дисквалификацию. Но как в лыжах, так и в биатлоне эта строчка из биографии немки ни у кого не вызывает вопросов. Спортсмены объясняют, что в отличие от истории с Логиновым, который часто получал хейт от соперников, Дениз признала свою вину и рассказала, как кленбутерол попал в ее организм.

— Это была моя ошибка. Я болела и приняла неправильный препарат для лечения. Я тогда была молода, училась в школе и просто не знала, что этот препарат содержит запрещенное вещество. Это безумие — в таком возрасте быть отлученной на год из спорта, — объясняла Херманн.

Из других результатов спринта отметим хорошее выступление шведок. Они действительно умеют подводиться к главным стартам, что доказывают последние сезоны. Помимо серебра Оберг-старшей, бронзу в спринте завоевала Линн Перссон. Все остальные добрались до топ-30: Анна Магнуссон — девятая, Эльвира Оберг — 16-я, Мона Брорссон — 22-я. Швеция сейчас выглядит явным фаворитом в женской эстафете.

А программу чемпионата мира продолжит мужской спринт, который пройдет в Оберхофе в субботу, 11 февраля.