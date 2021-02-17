Латыпов сам отказался от гонки? Почему лучший российский биатлонист на ЧМ не попал в заявку

Эдуарду дали отдохнуть перед эстафетой. Но не лишает ли это решение нас последних шансов на медали в индивидуальной гонке?

Прошла уже половина чемпионата мира в Поклюке, а у россиян до сих пор нет медалей. Но если на прошлой неделе результаты были близкими к катастрофическим, то вчерашняя индивидуальная гонка у женщин подарила слабую надежду на исправление ситуации. Поддержат ли девушек парни? Шансы на это есть, хотя тренеры и не поставили в состав лучшего в команде СБР по итогам первых гонок — Латыпова. Эдуарду решили дать лишний день отдыха перед эстафетами. Верное ли это решение — снимать с гонки единственного человека, который боролся за медали и бежал в одни ноги с лидерами?

Латыпов сам попросил день отдыха

Еще перед стартом женской индивидуальной гонки главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире «Матч ТВ» сообщил, что Эдуард Латыпов и Антон Бабиков пропустят индивидуальную гонку. Но если Бабикова сняли по спортивным результатам (в гонке преследования лидеры обогнали Антона на целый круг), то Латыпова придержали, чтобы дать ему возможность восстановиться перед сингл-микстом.

«Планируем, что Латыпов побежит в сингл-миксте. Кто побежит из женщин, рассмотрим завтра. Мы всегда стараемся не выдавать раньше времени, потому что может же произойти разное: допустим, человек заболеет, а к нам потом будут вопросы, почему изменили состав», — сказал Польховский. Сингл-микст будет завтра, и по времени две гонки разделяет меньше суток. Действительно, логика в действиях тренерского штаба есть, особенно с учетом сложного восстановления в горах. Россияне всю первую неделю ЧМ страдали от нагрузок и давления высоты. Сутки отдыха в такой ситуации могут сыграть решающую роль.

На необходимость отдыха намекал и сам Эдуард. «Я думаю, столько гонок подряд очень тяжело бежать. Тем более на такой высоте. У нас есть люди, которые тоже готовы», — сказал Латыпов сразу после гонки преследования, когда журналисты спросили его о готовности выйти в сингл-миксте. Он не очень хотел выходить на эту гонку, и тренеры частично пошли навстречу Эдуарду — его сняли с индивидуалки и все же поставили в сингл-микст.

Фаворит гонки — Йоханнес Бе

Решение было вынужденным, поскольку те, кто бежит сингл-микст чаще всего, — Александр Логинов и Матвей Елисеев — на этом ЧМ пока удручают. Впрочем, их результаты не такие ужасные, какие были, к примеру, у Светланы Мироновой в смешанной эстафете и спринте. После шести промахов Светлану поставили в индивидуальную гонку, и она попала в топ-5. Такой же трюк может проделать и Логинов. Тем более что индивидуальные гонки у него часто получаются неплохо. Совсем недавно на Кубке мира в итальянском Антхольце Александр отстрелял на ноль и победил.

Именно чистая стрельба предопределила судьбу медалей вчера у девушек, она, скорее всего, все решит и сегодня. И здесь у наших ребят открываются шансы. Работать чисто на стадионе в Поклюке получается мало у кого, и лидеры на четырех рубежах могут ошибаться. И все же фаворитом гонки будет Йоханнес Бе. У лидера общего зачета пока что нет личной победы на турнире, и настрой на индивидуалку у него будет максимальный. Впрочем, именно этот настрой может его и погубить — чересчур сильное волнение на стрельбе еще никому не играло на руку.

От наших же ничего не ждут, и это, наоборот, хороший знак. Индивидуальные гонки — время чудес, и почему бы на этот раз не совершить чудо Логинову или Елисееву? У них и стартовые номера вполне рабочие. Александр побежит 12-м, Матвей чуть позже, 41-м. Но трасса в это время все равно будет вполне себе быстрой.

Гараничев и Халили — темные лошадки

Выступит в индивидуальной гонке и Евгений Гараничев. Его попадание в заявку на ЧМ в принципе вызывало много вопросов, но если когда-то и давать Гараничеву шанс, то именно сейчас. Пробежать хуже, чем тот же Бабиков, невозможно, а вот удивить — почему нет? Тем более что в свои лучшие дни Евгений брал именно стрельбой. По первым гонкам Кубка мира этого года он и вовсе входил в топ лучших на рубеже. Если все сложится и Гараничев выдаст ноль сегодня — то реально все, даже победа. 81-й стартовый номер не должен смущать. Миронова накануне бежала также под конец гонки, но все равно выдала лучший ход в сборной.

Карим Халили выйдет под 96-м стартовым номером. От него многого ждать не стоит — парень молодой, неопытный и крайне нестабильный. В гонке, где практически все зависит от идеальной судьбы, успешное выступление Халили выглядит скорее фантастическим сценарием. Но, с другой стороны, биатлон любит такие сюжеты, а сборной России для выхода из той ямы, в которую она сама себя загнала, нужно как раз что-то из мира фантастики. Потому что даже вынужденный ребрендинг пока не помогает.

Мужская индивидуальная гонка

Стартовые номера

1. Кристиан Гоу (Канада)

5. Эмильен Жакелен (Франция)

7. Тарьей Бе (Норвегия)

9. Мартин Понсилуома (Швеция)

12. Александр Логинов (Россия)

15. Кентен Фийон-Майе (Франция)

21. Йоханнес Дале (Норвегия)

23. Симон Дестье (Франция)

25. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

28. Йоханнес Бе (Норвегия)

30. Яков Фак (Словения)

32. Лукас Хофер (Италия)

36. Фабьен Клод (Франция)

41. Матвей Елисеев (Россия)

49. Бенедикт Долль (Германия)

56. Дмитрий Пидручный (Украина)

61. Арнд Пайффер (Германия)

66. Штурла Хольм Легрейд (Норвегия)

69. Ондржей Моравец (Чехия)

75. Артем Прима (Украина)

81. Евгений Гараничев (Россия)

92. Юлиан Эберхард (Австрия)

96. Карим Халили (Россия)

97. Андрей Расторгуев (Латвия)

Календарь чемпионата мира

17 февраля, среда

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг

17.15 Одиночная смешанная эстафета (сингл-микст)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское.