Наши девушки упустили последний шанс на медали чемпионата мира, повторив антирекорд 2016 года в женской эстафете.

Чемпионат мира. Женщины. Эстафета

1. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Ида Лин, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:10.39,0 (0+11)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — 8,8 (0+5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — 9,2 (0+7)...

11. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.10,9 (1+7)

Женская эстафета была чуть ли не последним шансом для сборной России выиграть медали на чемпионате мира по биатлону. Команда СБР неважно начала турнир, но в последних гонках появилась надежда на изменение ситуации и как минимум борьбу за высокую позицию в эстафетах. Но всего одно решение по составу — и вместо битвы за тройку россиянки стремились хотя бы попасть в топ-10. Но справедливо ли спускать всех собак на Татьяну Акимову, либо же она заложница ошибок тренерского штаба?

Акимова выдала ужасную стрельбу и развалилась на трассе

После провальных личных гонок больше всего вопросов по дальнейшим перспективам было к Евгении Павловой. Она никогда не выделялась хорошим ходом и брала разве что стрельбой, но в словенской Поклюке сломалась и эта сильная сторона Павловой. Но что в сингл-миксте, что в эстафете на рубежах работала Евгения неплохо. Сегодня даже отлично! Быстро, точно, без дополнительных патронов. Со «стойки» она и вовсе уходила второй, разве что под конец своего этапа много проиграла ногами. Но место в пятерке с отставанием в 30 секунд — вполне рабочая ситуация. И это с учетом того, что еще до старта Павлова жаловалась на отсутствие сил. При этом, как утверждал старший тренер женской команды Михаил Шашилов, штаб сборной был уверен в Евгении и планов ставить вместо нее Ларису Куклину либо Ирину Казакевич не было.

Но Татьяна Акимова, к форме которой еще до начала чемпионата было много вопросов, лишила нас вариантов бороться за пьедестал уже в середине гонки и свела на нет весь героизм Павловой. Никак, кроме как катастрофой, ее этап назвать нельзя — слабый ход, ошибки на стрельбе, штрафной круг. Татьяна не только не смогла отработать чисто, но даже с дополнительными патронами замешкалась и привезла суммарно своими приключениями команде еще минуту отставания. По словам тренера по стрельбе Алексея Волкова, причина ошибок Татьяны — волнение, поскольку на тренировках она работала чисто.

К финишу Акимова и вовсе выдохлась, еле передвигая ноги. Уже сейчас очевидно, что проблемы Татьяны — исключительно функциональная подготовка. Даже при идеальной стрельбе она уступила лидерам ходом больше 40 секунд — это либо ужасная ошибка тренерского штаба, либо профнепригодность Акимовой. Комментатор Дмитрий Губерниев укорил личного тренера Татьяны Николая Лопухова. «Проигрывать 13 секунд за несколько сотен метров — катастрофа! — сказал он в эфире. — Акимова последний круг проходит очень слабо. Отставание — 1 минута 59 секунд. Ребята, это что за подготовка к чемпионату мира? Николай Петрович Лопухов, ау!.. Ну хорошо, а функциональное состояние?»

Павлова вновь дала огня после гонки

В защиту Татьяны надо отметить, что в плохом физическом состоянии абсолютно вся команда. Дальше по ходу гонки Светлана Миронова с Ульяной Кайшевой пытались вытащить команду со дна таблицы, куда ее загнала Акимова. Но одного желания было мало, работали на трассе девушки вяло, и было видно, как им не хватает сил. Слабо выглядела на последнем круге и Павлова, хотя она и боролась на морально-волевых. После гонки Евгения не выдержала и вновь выдала эмоции в эфире «Матч ТВ».

«Отвратительное ощущение от этого чемпионата, — не подбирала выражений Павлова. — Не было ни одной гонки в Поклюке, где я бы чувствовала себя хорошо!» Евгения выдала все, что физически на данный момент могла, и после своего этапа несколько минут не могла встать, поэтому лично к ней претензий быть не может. К тому же она четко сказала тренерам и общественности о своем состоянии. «Поставили — значит, надо бороться», — отмечает Евгения. Но успокоиться и закрыть глаза на странности при подготовке команды она никак не может.

Нашу биатлонистку бесит, что всего месяц назад сборная, как и она лично, была в отличном настроении и функциональной готовности. Ведь последнюю эстафету в Антерсельве выиграла как раз сборная России! Но на ЧМ россиянки выдали худший результат по сезону, и причина такого провала, по мнению Павловой, исключительно в решении тренироваться в горах весь сбор перед чемпионатом мира. А ведь команда просила тренеров спуститься вниз. Шашилов заверял журналистов перед гонкой, что интервью Павловой после сингл-микста — это эмоции и на самом деле никто не просил штаб менять тренировочный план. Но спортсменка настаивает на своем. «Надо было спускать спортсменов и восстанавливаться. Нам такой возможности не предоставили. У меня есть переписки, где я спрашивала про это тренеров», — уверяет Павлова.

Губерниев рассуждает о революции в биатлоне

Как уверяет Юрий Каминский, решение остаться в горах принималось коллегиально, а не лично Валерием Польховским. Увы, до конца чемпионата мира сам главный тренер не дошел — его госпитализировали. Он недавно перенес коронавирус, и высота негативно влияла на его состояние, в итоге еще до сингл-микста ему стало плохо, и последнюю гонку он смотрел по телевизору. Союз биатлонистов России к тому же поспешил обвинить в проблемах со здоровьем Польховского СМИ, которые критиковали его и весь штаб сборной на протяжении чемпионата мира.

По ходу женской эстафеты эта критика вышла в свой абсолют, по крайней мере со стороны Дмитрия Губерниева. По ходу репортажа он рассуждал и о Русско-японской войне, сравнивая катастрофу в биатлоне с Цусимским сражением, когда японцы потопили российский флот. «Как известно, после Цусимы была революция. Нужна ли она русскому биатлону?» — спрашивал зрителей Губерниев. И предлагал после гонки Михаилу Шашилову возглавить всю сборную. Шашилов, кстати, выразил готовность. «Я работать не боюсь», — уверил специалист.

Сравнение с Цусимой действительно верное, ведь это второй худший результат для сборной России в истории — последний раз наши занимали 11-е место только в 2016 году в Холменколене. Насчет возможной «революции» в биатлоне Губерниев поговорил с главой СБР Виктором Майгуровым на крайне повышенных тонах. «Результат нас не устраивает, — сказал Майгуров. — Все не справились по ходу гонки. Не хочу вешать все на спортсменок. Я прекрасно осознаю, что такое нервы. Результат этой гонки — результат подготовки последних двух лет. Нужно анализировать нашу подготовку. Половина готовилась самостоятельно. Я не вижу результатов этого. Но я не готов комментировать личное мнение спортсменов по поводу подготовки. Нам нужно разобраться».

Другие команды выбирали разные варианты подготовки — кто-то оставался в горах, кто-то работал в Словении внизу — у озера Блед. Но чего не хватило нашим точно, так это системы. Сборной пока что не видно, все тренируются сами по себе, команду раздирают скандалы и конфликты. Поэтому даже если каким-то чудом кто-то из россиян возьмет медаль в трех оставшихся гонках, то это будет не благодаря, а вопреки. Может, даже и к лучшему, что этот позор команда проходит без флага и гимна? Так чисто эмоционально его гораздо проще пережить. А дальше — просто забыть.