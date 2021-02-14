Вся надежда на Латыпова. Пробьем ли мы очередное дно в гонках преследования

Единственным медальным шансом команды СБР в воскресенье станет Эдуард Латыпов, еще недавно не входивший даже в основной состав.

Позади три из пяти гонок первой неделя чемпионата мира, и медалей у команды СБР пока нет. Более того, не было даже ни одного реального шанса их завоевать. На два спринта изначально особой ставки не делали, а в смешанной эстафете наш квартет провалился аж на девятую позицию. После неутешительных результатов спринта шансы на награды в двух гонках преследования — чисто теоретические. Даже символично, что лучшими в них стали Эдуард Латыпов и Ирина Казакевич — спортсмены, еще недавно не рассматривавшиеся в качестве основных кандидатов в сборную. Казакевич — вообще дебютантка чемпионатов мира.

Статистика против Латыпова

Мужская гонка преследования, как подметил старший тренер Юрий Каминский, будет больше напоминать масс-старт. Сразу десять спортсменов уйдут на дистанцию всего в пределах полуминуты.

Наш Латыпов — десятый, но его отставание в 33 секунды лишь чуть превышает время, затраченное дистанцию одного штрафного круга. Учитывая нестабильность погоды, практически наверняка все лидеры зайдут на штрафные 150 метров, и не по одному разу. То есть в преследовании все, по сути, начнется заново. И отставание Латыпова — более чем отыгрываемое.

Другой вопрос, что статистика стрельбы Латыпова — 82 % - не впечатляет. По трое норвежцев и французов, плюс два шведа, которые уйдут на дистанцию впереди него — стреляют стабильнее. Плюс имеют на порядок больше опыта соревнований на таком уровне.

Теоретически шансов зацепиться за пьедестал не потерял у нас даже теперь уже экс-чемпион мира Александр Логинов. Несмотря на далекую 26-ую позицию, его отставание от лидера, шведа Понсилуомы — всего 1:15. На четырех рубежах такое вполне отыгрывается. Другой вопрос, что пока форма Логинова, да и Матвея Елисеева, не внушает оптимизма. И получается, что если не сможет находящийся в хороших кондициях Латыпов — то, скорее всего, не сможет никто.

Выдержат ли Кайшева и Павлова всю программу

В женском преследовании медалей почти со стопроцентной вероятностью у нас не будет. Слишком велик разрыв между лидерами и Ириной Казакевич. Причем этот разрыв — совершенно объективный. Казакевич выдала в спринте одну из лучших гонок в жизни и в свой дебют на чемпионате мира забежала в топ-20. Мало кто даже из великих биатлонисток может таким похвастаться. Но для перехода на новый уровень Ирина пока действительно не готова. Ее максимум — это подняться в десятку, что уже будет почти подвигом.

Помимо Казакевич, в преследование у нас отобрались еще Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. Обе стартуют с далеких позиций и наверняка поднимутся выше. Это вообще характерно для российских биатлонистов: удачно выступать именно в гонках преследования, когда не давит ответственность за результат и можно постепенно обходить соперниц, которые перед глазами.

На Павлову и Кайшеву на этом чемпионате мира вообще ложится основная нагрузка. Напомним, что наш номинальный лидер Светлана Миронова в преследование не отобралась, и с учетом провальной стрельбы стоя, скорее всего, пропустит и индивидуальную гонку. Для Казакевич гонка преследования, судя по всему, станет в Поклюке заключительной. Ну, если только в индивидуалке снова не случится ЧП с кем-то из опытных спортсменок и ее не придется срочно ставить в эстафету.

Выходит, что Павлова и Кайшева теперь побегут всю программу чемпионата мира до конца. С учетом неутешительного физического состояния обеих — это вызов. Но очень не хочется, чтобы в преследовании девушки стали экономить силы. Все-таки другого чемпионата мира в их карьере может и не случиться. И если не цепляться за любой шанс прямо сейчас — то когда еще?

Стартовые позиции в гонках преследования

Мужчины

1. Мартин Понсилуома (Швеция)

2. Симон Дестье (Франция) — отставание 11,2

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 12,9

4. Йоханнес Дале (Норвегия) — 22,4

5. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22,5

6. Кентен Фиойн Майе (Франция) — 23,9

7. Струла Лагрейд (Норвегия) — 25,7

8. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 26,7

9. Тарьей Бе (Норвегия) — 28,2

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 33,3

19. Матвей Елисеев (Россия) — 1.01,6

26. Александр Логинов (Россия) — 1.15,0

53. Антон Бабиков (Россия) — 2.06,4

Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 12,0

3. Ханна Сола (Белоруссия) — 14,4

4. Денис Херманн (Германия) — 22,3

5. Лиза Витоцци (Италия) — 37,7

6. Марте Олсбю Ройселанн (Норвегия) — 43,5

7. Лена Хекки (Швейцария) — 49,5

8. Франциска Пройс (Германия) -50,4

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 50,5

10. Ханна Эберг (Швеция) — 58,8

19. Ирина Казакевич (Россия) — 1.19,6

36. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.56,3

51. Евгения Павлова (Россия) — 2.27,0

Календарь чемпионата мира

14 февраля, воскресенье

15.15 Мужчины. Гонка преследования

17.30 Женщины. Гонка преследования

16 февраля, вторник

14.05 Женщины. Индивидуальная гонка

17 февраля, среда

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

18 февраля, четверг

17.15 Одиночная смешанная эстафета (Сингл микст)

20 февраля, суббота

13.45 Женщины. Эстафета

17.00 Мужчины. Эстафета

21 февраля, воскресенье

14.30 Женщины. Масс-старт

17.15 Мужчины. Масс-старт

Время московское.