Женская сборная России опустилась на две позиции в зачете эстафет
15:13
На чемпионате мира-2020 прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Россиянки показали только восьмой результат
После этого сборная России опустилась на седьмое место в зачете эстафет, потеряв две позиции.
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 6709 (+420)
2 (3). Германия — 5998 (+390)
3 (4). Швеция — 5906 (+310)
4 (2). Франция — 5872 (+180)
5 (5). Россия — 5462 (+250)
6 (6). Швейцария — 5375 (+290)
Эстафета (ж)
1 (1). Норвегия — 300 (+60)
2 (2). Швейцария — 228 (+38)
3 (4). Швеция — 213 (+40)
4 (6). Германия — 212 (+54)
5 (3). Франция — 203 (+27)
6 (7). Украина — 199 (+48)
7 (5). Россия — 194 (+34)
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