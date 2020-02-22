Женская сборная России опустилась на две позиции в зачете эстафет

На чемпионате мира-2020 прошла женская эстафета. Победу одержала сборная Норвегии. Россиянки показали только восьмой результат

После этого сборная России опустилась на седьмое место в зачете эстафет, потеряв две позиции.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 6709 (+420)

2 (3). Германия — 5998 (+390)

3 (4). Швеция — 5906 (+310)

4 (2). Франция — 5872 (+180)

5 (5). Россия — 5462 (+250)

6 (6). Швейцария — 5375 (+290)

Эстафета (ж)

1 (1). Норвегия — 300 (+60)

2 (2). Швейцария — 228 (+38)

3 (4). Швеция — 213 (+40)

4 (6). Германия — 212 (+54)

5 (3). Франция — 203 (+27)

6 (7). Украина — 199 (+48)

7 (5). Россия — 194 (+34)