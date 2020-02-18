Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону: прогноз «СЭ»

«Индивидуалка» — исторически самый непредсказуемый вид программы чемпионата мира, и здесь шанс фаворитов упустить медаль наиболее высокий.

В этом сезоне состоялось две гонки, в лидерах малого Кубка мира — француженка Жюстин Бреза и шведка Ханна Эберг. Но в Антерсельве у обеих со стрельбой не идеально, и идущие за ними Дениз Херманн и Лиза Виттоцци кажутся сильнее. В хорошей физической форме и другая итальянка Доротея Вирер, которая удачно комбинирует скорость с точной стрельбой на непростой трассе.

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону

В составе сборной России функционально для длинной гонки отлично готова Екатерина Юрлова, и если она не повторит ошибок на стрельбе, которые были в спринте и преследовании, то способна бороться за золото. Тем более что опыт побед на чемпионатах мира в этом виде у 34-летнего ветерана есть — она уже выигрывала индивидуальную гонку на ЧМ-2015 в Контиолахти. (Дмитрий Кузнецов)

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