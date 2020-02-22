Женская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Прогноз «СЭ»

Сборная Норвегии выиграла все четыре женские эстафеты в нынешнем сезоне, является действующим чемпионом мира и, несомненно, будет фаворитом номер один и в субботней гонке. Пусть и не все получается в Антерсельве у экс-лидера Кубка мира Тириль Экхофф. Зато Марта Ольсбу Рейселанн чудо как хороша. У неё уже есть пять медалей в пяти гонках. Будет ли шестая и четвертая золотая?

Наверняка поборются за медали и девушки из Германии — к чемпионату мира они вроде бы разбежались. Хорошо зарекомендовали себя в этом сезоне три сестры Гаспарин и Лена Хэки из Швейцарии. Традиционно сильны в женской эстафете на крупных турнирах украинки. Не забудем и о команде-хозяйке Италии. Тренерский штаб решил поставить сильнейших биатлонисток — Лизу Витоцци и Доротею Вирер на первые два этапа, а там уж будь что будет.

В России решили экспериментировать с составом. Екатерину Юрлову поставили на первый этап, а у нее с этим в прошлом бывали проблемы. Следом побегут Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина. В лыжегоночной части наши дамы не в лидерах, но и критичного провала тоже нет. А вот стреляют не очень. Не свою стрельбу показывают, в частности, Лариса Куклина и Ирина Старых. Шансов на медаль не очень много, но будем надеяться. (Мария Никулашкина)

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //

Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //

Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону