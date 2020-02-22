Запрос IBU в итальянскую полицию. Эта бумага стала основанием для обыска

Итальянская полиция провела обыски в номере и автомобиле российского биатлониста Александра Логинова. Проверку в отношении Логинова и его тренера — Александра Касперовича — начали по наводке антидопингового менеджера Сары Фуссек-Хаккарайнен. Аргументация: Александр Логинов уже ранее попадался на допинге в 2015 году, поэтому есть основания его подозревать и сейчас.

Также есть вопросы и к тренеру — Александру Касперовичу. На соревнованиях в Италии он присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

Это письмо предоставил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, который вместе с итальянской полицией отправился в участок для дальнейших разбирательств.

Логинов и Касперович сами предоставили местной полиции пароли от своих телефонов и ноутбуков. Сотрудники правоохранительных органов обещали проверить их на предмет переписок о допинге и после этого сразу вернуть.