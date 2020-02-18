Екатерина Юрлова-Перхт станет единственной представительницей России в масс-старте на чемпионате мира в Антерсельве, сообщает пресс-служба IBU.

По критериям допуска в масс-старт попадают 15 лучших биатлонисток в общем зачете Кубка мира плюс 15 спортсменок с наилучшими показателями на текущем чемпионате мира.

Юрлова отобралась по второму показателю. Год назад она завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте.

Женский масс-старт на ЧМ-2020 состоится 23 февраля, в день рождения Юрловой-Перхт.