ЧМ-2020 по биатлону
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Юрлова-Перхт — единственная из россиянок, отобравшаяся в масс-старт на ЧМ

20:31

Екатерина Юрлова-Перхт станет единственной представительницей России в масс-старте на чемпионате мира в Антерсельве, сообщает пресс-служба IBU.

По критериям допуска в масс-старт попадают 15 лучших биатлонисток в общем зачете Кубка мира плюс 15 спортсменок с наилучшими показателями на текущем чемпионате мира.

Юрлова отобралась по второму показателю. Год назад она завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте.

Женский масс-старт на ЧМ-2020 состоится 23 февраля, в день рождения Юрловой-Перхт.

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