Йоханнес Дале: «Если полиция найдет что-то у Логинова, то это будет хорошо для спорта»

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале считает, что обыск итальянской полиции в номере Александра Логинова на чемпионате мира-2020 в Антерсельве может пойти на пользу мировому спорту.

При обыске номера Логинова и его соседа Евгения Гараничева полицейские изъяли телефон и компьютер лидера сборной. Сообщалось, что представителей исполнительной власти интересовал не только Логинов, но и его личный тренер Александр Касперович. Он живет в одном отеле с командой, но не имеет аккредитации на ЧМ-2020 от России. Причиной рейда полиции стал запрос из Международного союза биатлонистов (IBU).

— Такой рейд полиции вряд ли можно назвать случайным. Очевидно, что такие новости уничтожают чемпионат мира. Мы все устали от этого, но, с другой стороны, хорошо, что власти занимаются такими делами, — рассказал Дале TV 2. — Найдут ли что-то у Логинова? Сложно сказать. Я даже не знаю точно, зачем к нему приходили. Слышал только, что полиция конфисковала телефоны — видимо, ищут какие-то звонки. И если они что-то найдут, то это будет хорошо для спорта.