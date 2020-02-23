Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Италии и стал 10-кратным чемпионом мира

Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Для 26-летнего биатлониста это 10-я золотая медаль (всего — 20-я) мировых первенств. На турнире в Италии Бе-младший взял три золота и три серебра.

Вторым и третьим стали французы Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

Россияне Никита Поршнев и Матвей Елисеев стали 26-м и 28-м.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт, 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.09,5 (0 шт. кругов)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 42,0 (3)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 55,0 (2)

4. Тарьей Бе (Норвегия) — 55,6 (2)

5. Симон Дестье (Франция) — 1.03,7 (1)

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 1.06,7 (3)

7. Мартен Фуркад (Франция) — 1.13,1 (3)...

26. Никита Поршнев (Россия) — 3.46,1 (4)...

28. Матвей Елисеев (Россия) — 4.18,6 (7)