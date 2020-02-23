Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Италии и стал 10-кратным чемпионом мира
Норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Для 26-летнего биатлониста это 10-я золотая медаль (всего — 20-я) мировых первенств. На турнире в Италии Бе-младший взял три золота и три серебра.
Вторым и третьим стали французы Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.
Россияне Никита Поршнев и Матвей Елисеев стали 26-м и 28-м.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
Масс-старт, 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.09,5 (0 шт. кругов)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 42,0 (3)
3. Эмильян Жаклен (Франция) — 55,0 (2)
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 55,6 (2)
5. Симон Дестье (Франция) — 1.03,7 (1)
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) — 1.06,7 (3)
7. Мартен Фуркад (Франция) — 1.13,1 (3)...
26. Никита Поршнев (Россия) — 3.46,1 (4)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — 4.18,6 (7)