Йоханнес Бе объяснил, почему он не выиграл спринт на чемпионате мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал свое выступление в спринте на чемпионате мира в Поклюке (Словения) 12 февраля. Он занял пятое место.

«Гонка сама по себе была хорошая, быстрый последний круг, — сказал норвежец в эфире канала Eurosport 1. — Но 8 удачных выстрелов недостаточно для победы. Эксперименты с винтовкой? Я поменял почти все, кроме ствола. В целом у меня позитивные впечатления. Я не реализовал свой потенциал. Мне нужно быть расслабленным и готовиться к следующей гонке».

Победу в гонке одержал швед Мартин Понсилуома.