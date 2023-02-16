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Йоханнес Бе объяснил неудачную стрельбу на последнем этапе сингл-микста на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе прокомментировал неудачную стрельбу из положения лежа на последнем этапе сингл-микста на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

Лидировавший после передачи от Марты Ройселанн Бе зашел на штрафной круг, однако это не помешало ему одержать победу.

«На последней лежке ничего особенного не произошло, я просто плохо стрелял. Я не самый быстрый стрелок на лежке, но мне хотелось сохранить отрыв, который мне создала Марте. Я попробовал ускориться, но, оглядываясь назад, понимаю, что ошибся. Было тяжело возвращаться. Я сразу подумал о Марте, почувствовал себя виноватым», — приводит слова Бе TV2.

Йоханнес Бе завоевал уже пятое золото на текущем ЧМ. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке. 18 февраля на чемпионате мира пройдет две эстафетные гонки среди мужчин и женщин.

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе все ближе к абсолюту на чемпионате мира. Выиграл уже пять гонок из пяти

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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