Йоханнес Бе назвал причину неудачного финиша в гонке преследования на ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе 14 февраля в эфире NRK подвел итоги мужской гонки преследования на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Надо признаться, что спринтерский финиш — не мой «конек», тем более, когда идет контактная гонка. Я не был уверен, что смогу выиграть на последних метрах дистанции, поэтому начал мощно работать на круге. Как оказалось, Самуэльссон был готов выдержать мой темп, и на финише меня обошел», — заявил Бе-младший.

Йоханнес Бе финишировал третьим в гонке 14 февраля, победу одержал француз Эмильян Жаклен.