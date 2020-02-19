Йеспер Нелин: «Печально, что вся Россия набрасывается на одного Самуэльссона»

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Йеспер Нелин прокомментировал ситуацию вокруг соотечественника Себастьяна Самуэльссона. Ранее он закрыл комментарии к своему Instagram из-за угроз со стороны российских болельщиков.

— К сожалению, он не впервые сталкивается с такой ненавистью, — цитирует шведа Aftonbladet. — Самуэльссен получил угрозы смерти по электронной почте, я видел их. Печально, что вся страна набрасывается на одного человека.