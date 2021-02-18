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Двукратный чемпион мира по биатлону будет до последнего надеяться на медали у россиян

19:21
Дмитрий Ярошенко. Фото Евгений Тумашов, СБР
Дмитрий Ярошенко. Фото Евгений Тумашов, СБР
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Двукратный чемпион мира по биатлону в эстафете Дмитрий Ярошенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал 11-е место сборной России в сингл-миксте на чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения).

«Крайне сложно найти оптимальную пару на сингл-микст. Если бы Матвей Елисеев был в той форме, которую он набрал перед новым годом, то можно было бы ставить его. Выбор состава в определенной мере — это момент везения. Индивидуально это сейчас самые сильные наши спортсмены».

Ярошенко также отметил, что 11-е место — катастрофический результат.

«Конечно, 11-е место — катастрофический результат. Те же украинцы сегодня оказались выше, но я не считаю, что их сборная сильнее нашей. По потенциалу и составу мы гораздо сильнее. Через год о таких результатах будут вспоминать только любители статистики. Любой результат ниже третьего места — провал. Имеет значение только призовое место. Я по-прежнему надеюсь именно на медали», — сказал Ярошенко «СЭ».

18 февраля французские биатлонисты Антонин Гигонна и Жюлия Симон выиграли сингл-микст на ЧМ. Второе место заняла Норвегия, третье — Швеция.

(Владимир Пушкарев)

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