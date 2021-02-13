Российская биатлониста Светлана Миронова заняла 64-е место в спринте на чемпионате мира, установив личный антирекорд. Ранее 26-летняя спортсменка никогда не показывала такие результаты на мировых первенствах.

Миронова допустила четыре промаха во время стрельбы стоя в спринте на чемпионате мира в Поклюке. Также Миронова дважды промахнулась во время стрельбы лежа.

Болельщики не оставили без внимания столь неудачную работу биатлонистки (орфография и пунктуация сохранены).

Оторвавшийся от реальности Серафимыч: «Так уже после смешанной эстафеты было понятно что она не готова». Oleg Li: «Ты тогда зачем, прости господи, едешь на ЧМ, если тебя 27-летнюю почти трясет на стойке? Ижевская винтовка тебе в помощь».

Vladimirx1: «Миронова, может, биатлонистка и не плохая в теории. Но быть худшей из сборной две гонки подряд — это явно перебор».

Инок: «Всех болельщиков с очередным позором, хуже и быть не могло».

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о неудачном выступлении Мироновой. Однако он тоже подвергся критике со стороны поклонников биатлона.

Vladimir Sobolev: «Губерниев в воздухе переобувается. Еще 3 дня назад говорил «Мироновой не надо извиняться. Это спорт».

Сергей Соснин: «а не Губа ли нам вещал, что мы в каждой гонке за медаль бороться будем?»