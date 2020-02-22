«Все обескуражены. Логинов чуть не плачет». Губерниев винит во всем полицию и IBU

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал обыск номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира-2020 в итальянской Антерсельве.

Рейд полиции прошел рано утром. Вместе с Логиновым был разбужен его сосед, Евгений Гараничев. Претензия к Касперовичу заключается в том, что на ЧМ-2020 он находится с аккредитацией украинской сборной.

— По Касперовичу идет разбирательство. Все как в детективе. Полиция пришла в номер Логинова и Гараничева. Сами открыли дверь, — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — Гараничев не интересовал полицию. Интересовали только Логинов и Касперович.

Про аккредитацию. У французов была такая ситуация. Штраф — 500 евро. Откуда информация про допинг?

Зачем нужно было сигнализировать итальянской полиции относительно Александра Логинова? Сейчас у российского биатлона никаких проблем нет. Тем более странно, что в документе фигурирует фамилия Логинова, но не упоминается Старых.

Зачем изъяли все вещи Александра? Чтобы узнать, что Логинов и Касперович переписывались, как принимать допинг? Бред!

Все обескуражены. Логинов чуть не плачет. Его не тронули, но с каким настроением он будет готовиться к гонке? Это чудовищная ситуация. Сейчас какие могут быть вопросы?

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн