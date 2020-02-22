Владимир Драчев: «Претензий к Логинову нет, больше ему ничего не грозит»
15:54
Президент Союза биатлонистов России (СБР) вернулся из полиции, где давал показания, и рассказал «СЭ» об утренней истории и ее последствиях.
Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU.
— Что говорят полицейские? — вопрос Драчеву.
— Ничего, они просто выполняют свою работу.
— То есть это — нормальная ситуация?
— Нормальной ее не назвать. IBU сами провоцируют такие действия. 19-го они написали, а приехали только сегодня.
— К Саше какие-то претензии есть?
— В глобальном масштабе — нет. Будут только разбирательства. Больше ему ничего не грозит. (Владимир Иванов)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...