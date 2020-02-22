Владимир Драчев: «Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, что итальянская полиция может считать, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг под чужой аккредитацией. Тренер не получил российской аккредитацию и договорился украинской сборной.

— Причина проста — заявление одного из руководителей IBU о проведении проверки в сторону Александра Касперовича и Александра Логинова, как спортсмена, который ранее был уличен в допинге, — цитирует Драчева РИА «Новости». — Они считают, что здесь есть какая-то связь. Обыск связан и с аккредитацией, и с допингом. Возможно, Касперович скрывается под чужой аккредитацией и привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Все обыски проведены. Сейчас я в участке с Касперовичем и переводчиком. Логинов остался готовиться к гонке.