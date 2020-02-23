Владимир Драчев: «Норицын будет уволен после окончания сезона, Хованцев на 100 процентов остается»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что старший тренер женской сборной Виталий Норицын будет уволен после окончания сезона. Он также добавил, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев останется на своем посту.

— Шансы, что Норицын продолжит карьеру — ноль. Хованцев на 100 процентов остается, — сказал Драчев.

Напомним, что на чемпионате мире в Антхольц-Антерсельве женская сборная России не завоевала ни одной медали. (Владимир Иванов)